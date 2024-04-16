İstanbul Valisi'nden İmamoğlu'na tebrik ziyareti. Tablo hediye etti

İstanbul Valisi Davut Gül ikili görüşmenin ardından "İnşallah önümüzdeki 5 yıl içerisinde İstanbulumuza, Türkiyemize birlikte en iyi hizmeti vermiş olacağız." dedi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise, "Milletimizin takdiriyle 5 yıl daha İstanbul'da halkımıza hizmet noktasında görevi devraldık ve süreç inşallah arzu ettiğimiz gibi 16 milyon insanımızın lehine İstanbulumuzun geleceği için en güzel şekilde hizmetlerle sonuçlansın." diye konuştu.

İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu Saraçhane'deki İstabul Büyükşehir Belediyesi binasındaki makamında ziyaret etti. İmamoğlu, Vali Gül ile başkanlık makamına geçerek bir süre görüştü. Görüşme öncesi Ekrem İmamoğlu ve İstanbul Valisi Davut Gül kısa bir konuşma yaptı. Konuşmanın ardından Vali Gül, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na tablo hediye etti.

"İSTANBULUMUZA, TÜRKİYEMİZE BİRLİKTE EN İYİ HİZMETİ VERMİŞ OLACAĞIZ"

İstanbul Valisi Davut Gül İmamoğlu'nu tebrik ederek, "Teşekkür ediyoruz tebrik ediyoruz. İstanbul'da Türkiye'nin her tarafında olduğu gibi çok güzel, demokratik ortamda bir seçim yaşandı. Katılımcı, şeffaf ve itirazlar da dahil olmak üzere kendi içerisindeki o mekanizma çok sağlıklı işledi. Basınımızda takip etmiştir Gaziosmanpaşa'da oylar tekrar sayıldı. Sayılmasına rağmen üç aşağı beş yukarı aynı sonuç çıktı. Bu aslında bir anlamda da seçim sonuçlarının tekrardan sağlamasının yapılması anlamına geliyor.

Ben emeği geçen siyasi partilerimize, adaylarımıza, aday adaylarımıza, kazanan başkanlarımıza, meclis üyelerimize bu süreci sağlıklı bir şekilde yürüten hakimlerimiz başta olmak üzere kamu görevlilerine teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki 5 yıl içerisinde İstanbulumuza, Türkiyemize birlikte en iyi hizmeti vermiş olacağız. Ben bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

"BU 5 YILLIK SÜREÇ HEPİMİZE HAYIRLI UĞURLU OLSUN"

Ziyaretlerinden dolayı Vali Davut Gül’e teşekkür eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ise, "İstanbul Büyükşehir Belediyemizde bu yeni dönemde sizleri ağırlamaktan elbette çok mutluyum. Hayırlısıyla sorunsuz, problemsiz bir İstanbul seçimi yaşadık. Bu anlamda sizin nezdinizde görev alan bütün yönetim kadrolarına, idari kadrolara, şahsım adına teşekkür etmek isterim. Tabii seçim sonuçlandı ve milletimizin takdiriyle 5 yıl daha İstanbul'da halkımıza hizmet noktasında görevi devraldık ve süreç inşallah arzu ettiğimiz gibi 16 milyon insanımızın lehine İstanbulumuzun geleceği için en güzel şekilde hizmetlerle sonuçlansın.

Tabii ki sizin de katkılarınızla İstanbul'un her konusunu eş güdümlü ve aynı zamanda ortak akılla bugüne kadar kurulan saygın diyaloğun bundan sonra da artarak devam etmesiyle çok güzel bir 5 yılı daha yaşamak arzusundayız. Sizi ziyaret ettim. Siz de iade-i ziyarette bugün bulundunuz. Tekrar teşekkür ediyorum. Bu 5 yıllık süreç hepimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

VALİ GÜL ŞEREF DEFTERİNİ İMZALADI

Vali Gül ikili görüşmenin ardından İBB şeref defterine, "Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde halkımızın teveccühüyle yeniden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilen sayın Ekrem İmamoğlu'na tebrik ziyaretinde bulunduk. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanına ve çalışma arkadaşlarına görevlerinde muvaffakiyetler diliyor, nazik ev sahipliklerinden dolayı teşekkür ediyorum. İstanbulumuza hayırlı olması temennisiyle çalışmalarında başarılar diliyorum" yazdı.