İstanbul ve Ankara’da dengeler değişti! Son ankette çarpıcı sonuç

ORC Araştırma, İstanbul ve Ankara’da gerçekleştirdiği son seçim anketinin sonuçlarını açıkladı. Katılımcılara “Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusu yöneltildi. İki büyükşehirde de zirvedeki partiler arasında 3 puanlık farkın olması dikkat çekti. Anket sonucu siyasi dengeler açısından bir ayrıntıyı ortaya koydu.

12-16 Haziran tarihlerinde İstanbul'da 2 bin 850, Ankara'da ise bin 955 katılımcıyla yüz yüze yapılan Siyasi Eğilimler Araştırması adıyla yayımlanan anket çalışmasında partilerin oy oranları dikkat çekti.

İSTANBUL'DA YÜZDE 3,4 PUANLIK FARK

İstanbul'da CHP yüzde 33,6 çıkarken, AK Parti'nin oy oranı yüzde 30,2 oldu. İstanbul'da 3. sırada yer alan DEM Parti yüzde 7,2 alırken, MHP yüzde 5,5'lik oy oranı aldı. Ankette Zafer Partisi'nin oy oranı ise yüzde 4,4 oldu.

ANKARA’DA CHP İLK SIRADA, MHP ÜÇÜNCÜ PARTİ

Ankara’da ise bin 955 katılımcı ile yapılan araştırmada CHP, yüzde 34,6 oy oranı ile ilk sırayı aldı. AK Parti yüzde 31,1 ile ikinci sırada yer buldu. MHP’nin Ankara’da oy oranı yüzde 7,2 olarak kaydedildi ve parti, bu sonuçla üçüncü sırada yer aldı. Dördüncü sıradaki Zafer Partisi ise yüzde 4,4 oranında oy aldı.

SİYASİ DENGELERDE DİKKAT ÇEKEN YAKINLIK

Anket sonuçları, İstanbul ve Ankara’da siyasi partiler arasındaki oy farklarının daraldığını ve rekabetin arttığını gözler önüne serdi. ORC Araştırma’nın açıkladığı bu veriler, yaklaşan siyasi süreçler öncesinde iki büyükşehirde dengelerin değişebileceğine işaret etti.