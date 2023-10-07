İstanbul ve Ankara'da FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul ve Ankara'da FETÖ'ye yönelik düzenlenen eşzamanlı operasyonlarda 9 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

KAYNAK: DHA
İstanbul ve Ankara'da FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik İstanbul ve Ankara'da eş zamanlı iki ayrı operasyon düzenlendi. ByLock yazışma içeriklerinde adları geçen 9 şüpheli yakalandı. İstanbul ve Ankara’da gerçekleşen operasyonlar kapsamında yakalanan FETÖ’cüler arasında ihraç edilmiş olan 1'inci sınıf emniyet müdürü H.K., bir avukat ve aktif görev yapan 5 polis de yer aldı.

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Bakan Yerlikaya, "Operasyonları düzenleyen polislerimizi tebrik ediyorum. FETÖ ile mücadelemiz kararlılıkla devam edecek. Halkımızın üzerine ateş açan hainlerin peşini bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.

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