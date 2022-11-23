Son depremler, Düzce İstanbul, Ankara son deprem kaç şiddetinde? Düzce deprem kaç büyüklüğünde? Son depremler AFAD

İstanbul ve Ankara'da hissedilen son depremin büyüklüğü 6 olarak açıklandı. İlk belirlemelere göre son depremin şiddeti 6 büyüklüğünde.
İstanbul son deprem ilk ölçümlere göre 6 büyüklüğünde Düzce merkezli.
Deprem Ankara'da da hissedildi. Son depremin ölçümünün 5.9 olduğu da açıklandı.
Son deprem merkez üssü Düzce Gölyaka.
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