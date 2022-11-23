Son depremler, Düzce İstanbul, Ankara son deprem kaç şiddetinde? Düzce deprem kaç büyüklüğünde? Son depremler AFAD

İstanbul ve Ankara'da hissedilen son depremin büyüklüğü 6 olarak açıklandı. İlk belirlemelere göre son depremin şiddeti 6 büyüklüğünde.

İstanbul son deprem ilk ölçümlere göre 6 büyüklüğünde Düzce merkezli.

Deprem Ankara'da da hissedildi. Son depremin ölçümünün 5.9 olduğu da açıklandı.

Son deprem merkez üssü Düzce Gölyaka.