İstanbul ve Ankara'ya gidecekler dikkat! Kar başladı…

İstanbul ve Ankara’yı birbirine bağlayan D-100 karayolu, Bolu Dağı bölgesinde kar yağışının etkisi altında girdi. Sabah saatlerinde başlayan yağmur, kar yağışına dönüştü. Kar yağışı, özellikle Yumrukaya, Abant Kavşağı, Bakacak, Seymenler ve Karanlıkdere bölgelerinde yoğunlaştı.

Ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmaması için Karayolları ekipleri, karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Trafik ekipleri, bölgede görev yaparak sürücüleri kar yağışına karşı dikkatli olmaları ve trafik işaretlerine uymaları konusunda uyarıyor.

Ayrıca, kent merkezinde de hafif kar yağışı görülüyor.