İstanbul ve Türkçe aşığı yazar Mario Levi yaşamını yitirdi. 'Benim en derin vatanım Türkçe'dir' demişti

'Benim en derin vatanım Türkçedir' diyen İstanbul aşığı yazar Mario Levi, 66 yaşındayken hayatını kaybettiği duyuruldu. Vefat haberini Levi'nin de içerisinde yer aldığı Buart Sanat Atölyesi açıkladı.

"BENİM EN DERİN VATANIM TÜRKÇE'DİR" DEMİŞTİ

Yazar, iletişim eğitmeni Mario Levi, Türkçe'ye olan sevdası için, "Fransızca yazabilirdim, yazsaydım da bir dünya yazarı olmak açısından işim çok kolaylaşırdı. Ben bunu tercih etmedim. Zor yolu seçtim belki ama bu olay kendi doğallığı içinde gelişti. Çünkü çocukken sokakta hangi dilde top oynamışsan, gençken hangi dilde ilk aşkını yaşamışsan, çok kızdığında hangi dilde sövmek geliyorsa içinden, o dil senin dilindir ve o dil Türkçe olmuştu. O sebepledir ki, kendime hep şunu söylüyorum, benim en derin vatanım Türkçedir" ifadelerini kullanmıştı..

Levi, "İstanbul Bir Masaldı", "En Güzel Aşk Hikayemiz", "Bir Şehre Gidememek", "Lunapark Kapandı" ve "Size Pandispanya Yaptım" adlı kitapların da aralarında bulunduğu birçok eseriyle tanınıyordu.

MARİO LEVİ KİMDİR?

1957 yılında İstanbul'da doğan Mario Levi 1975 yılında Saint Michel Fransız Lisesi'nden, 1980 yılında İstanbul Üniversitesi Fransız ve Roman Filolojisi'nden mezun oldu.

İlk öyküsünü 1975 yılında yazan Levi, 1984 yılından sonra Hokka dergisi, Şalom, Cumhuriyet Gazetesi, Cumhuriyet Dergi, Stüdyo İmge, Gösteri, Milliyet Sanat, Argos ve Oksijen gibi birçok yayın organında yazılar yazmıştı.

İlk kitabı olan Jacques Brel: Bir Yalnız Adam'ı 1986 yılında yayınlandı ve üniversiteyi bitirme tezinin romanlaştırdı.

1990 yılında yayınlanan ilk öykü kitabı Bir Şehre Gidememek otobiyografik özellikler taşır ve yazarın hem aşkları, hem de çocukluk ve ilk gençlik yıllarıyla hesaplaşması gibidir.

Kitap o yılın Haldun Taner Öykü Ödülü’nü kazanmıştı. 1991 yılında ikinci kitabı Madam Floridis Dönmeyebilir İstanbul’un azınlık çevrelerine ve topluma uyum sağlamakta zorlanan insanlarına yer verir. 1992 yılında daha çok bir “anlatı” olarak görmeyi yeğlediği ilk romanı En Güzel Aşk Hikayemiz'i yazdı.

1993'te başladığı İstanbul Bir Masaldı adlı kitabını altı yılda bitirerek 1999 yılında yayınlanmıştı. Bu kitap da yirmili yıllar ile seksenli yıllar arasında İstanbul’da yaşamış bir Yahudi ailesinin hikâyesiydi. Şehrin öteki azınlıklarından kahramanlar bu hikâyede de görünmektedir. Bu eseriyle 2000'de Yunus Nadi Roman Ödülü'nü kazandı ve Lunapark Kapandı 2005 yılında yayımlandı.

Mario Levi, yazarlığın yanı sıra, Fransızca öğretmenliği, ithalatçılık, gazetecilik, radyo programcılığı, reklam yazarlığı gibi işlerde de çalıştı. Ayrıca yazı atölyelerinde, bu yola gönül vermiş insanlara Yazı Yaratımı dersleri de vardı.

Size Pandispanya Yaptım 2013 yılında yayımlandı. Son kitabı "Bir Cümlelik Aşklar" Nisan 2016'da yayımlanmıştı.