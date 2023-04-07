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Süs eşyalarının altından bakın neler neler çıktı. İlk bakışta süs eşyası ama

İlk bakışta süs eşyası gibi gözüküyor. Herkes öyle zannetti ama Gümrük Muhafaza ekiplerinin gözünden kaçmadı. İstanbul Havalimanı'nda süs eşyası görünümünde uyuşturucu ele geçirildi

Haber Giriş: 7 Nisan 2023 Cuma - 15:31
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İstanbul yakalandı. İlk bakışta süs eşyası ama altından bakın ne çıktı

Süs eşyalarının altından bakın neler neler çıktı. İlk bakışta süs eşyası ama
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Üstü porselen altı uyuşturucu...Herkes süs eşyası zannetti ama gerçeği Gümrük Muhafaza ekipleri ortaya çıkardı. İstanbul Havalimanı’nda gerçekleştirilen operasyonda, metamfetamin cinsi uyuşturucudan üretilen süs eşyası ele geçirildi.
İstanbul Havalimanı kargo biriminde gerçekleştirilen risk analizi çalışmaları neticesinde yurt dışına gideceği belirlenen bir kargo incelemeye alındı. Riskli değerlendirilen ve uyuşturucu olabileceğinden şüphelenilen kargo, narkotik dedektör köpekleri aracılığıyla arandı. Dedektör köpeklerin tepki vermesi üzerine açılan pakette iki adet süs eşyası olduğu görüldü. Kutuda başka bir şey bulunmaması ve köpeklerin gösterdiği tepki üzerine eşyalarda uyuşturucu olabileceği ihtimali göz önüne alınarak süs eşyaları uyuşturucu testine tabi tutuldu. Yapılan analiz sonucu eşyaların malzemesinde metamfetamin cinsi uyuşturucu kullanıldığı tespit edildi. Gümrük Muhafaza ekiplerince toplamda 6 kilo 450 gram ağırlığında süs eşyası görünümünde metamfetamin ele geçirildi.


 

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