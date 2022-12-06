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İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi akademik personel alacak

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi olarak istihdam etmek üzere 45 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 20 aralık 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 6 Aralık 2022 Salı - 06:59
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İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi alacak

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi akademik personel alacak
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İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi bünyesine Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi olmak üzere 45 akademik personel alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 20 aralık 2022 olarak açıklandı.

Resmi Gazete'de İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada: ''Üniversitemiz Birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ile 657 sayılı Yasa'nın 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayan öğretim üyeleri alınacaktır.'' denildi.

Profesör adayları; özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini, icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans çalışmalarını, üniversiteye katkılarım kapsayan dosyayı 6 (altı) nüsha (CD, DVD veya USB Bellek) olarak bir dilekçe ekinde rektörlüğe teslim eder. Adaylar, başvurularında yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak gösterir.

Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi adayları; Özgeçmişlerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyayı bir dilekçe ekinde 4 (dört) nüsha (CD, DVD veya USB Bellek) olarak teslim eder.

İSTENİLEN BELGELER
- Başvuru dilekçesi, başvuru formu, bilgi formu, nüfus cüzdan fotokopisi, akademik unvanının gerektirdiği diploma ve belgelerin onaylı nüshaları (yurt dışından alınmış diplomaların onaylı suretleri ile denklik belgelerinin alınmış olması şarttır.)
Başvurular İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Maltepe Mahallesi, Yılanlı Ayazma Caddesi, No: 26 Cevizlibağ /Zeytinburnu/ İstanbul adresine şahsen yapılacaktır. Başvuru süresi bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup, eksik belge ve süresi içinde yapılmayan başvurular ile posta ile yapılan başvurular işleme alınmayacaktır.
Not: İlana ilişkin ayrıntılı bilgilere ve doldurulması gereken formlara; https//www.yeniyuzyil.edu.tradresinden ulaşılabilir.

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