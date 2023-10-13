İstanbul'a 86 metrelik mega lüks yat demirledi

Dünyanın en iyi yatları arasında gösterilen 86 metre uzunluğunda, 14 metre genişliğe sahip mega lüks yat Sunrays İstanbul’a geldi. Yenikapı açıklarında demirleyen yat havadan görüntülendi.

KAYNAK: İHA
İstanbul'a 86 metrelik mega lüks yat demirledi

İstanbul Yenikapı açıklarına ikmal için geldiği öğrenilen Sunrays 240 bin litre yakıt depolayabiliyor.

Birçok farklı ülkeden zengin iş adamının kullandığı yat üzerinde İngiltere bayrağı dalgalanıyor. Sahibinin kim olduğu ise bilinmiyor.

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Sunrays, 2010 yılında Hollanda tersanesi Oceanco'da inşa edilmiş.

Sunrays'in iç tasarımı Terence Disdale, dış tasarımı ise Bjorn Johansson tarafından yapıldı. Sunrays yatında 16 kişiye kadar konaklama kapasitesi ve 28 kişilik mürettebat bulunuyor.

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Gövde malzemeleri çelikten, üst yapı ise tik döşemeli güverte ile alüminyumdan yapılan yat ayrıca maksimum 20 knot (37 km/saat) hıza ulaşabiliyor.

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En belirgin özelliklerinden birisi ise turkuaz renkleri ile kolayca ayırt edilebilen yatın havadan çekilen görüntüsü ile tüm ihtişamı gözler önüne serildi.

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