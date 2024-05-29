İstanbul’a geldi 25 yaş gençleşti! Kimse inanamıyor

İstanbul’a geldi 25 yaş gençleşti! Kimse inanamıyor
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Michael isimli adamı İstanbul’da yaptırdığı estetik ameliyatı sonrası görenler gözlerine inanamıyor.

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İstanbul’a geldi 25 yaş gençleşti! Kimse inanamıyor 1

Saç ekimi ve estetik ameliyatlarıyla dünyada cazibe merkezi haline gelen Türkiye’ye yabancılar akın etmeye devam ediyor.

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İstanbul’a geldi 25 yaş gençleşti! Kimse inanamıyor 2

Michael isimli bir adam İstanbul’da yüz gerdirme, boyun gerdirme, alt göz kapağı blefaroplasti, üst blefaroplasti, yan yağma alma, burun estetiği ve saç ekimi gerçekleştirdi.

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İstanbul’a geldi 25 yaş gençleşti! Kimse inanamıyor 3

Bu işlemlerin ardından fotoğraf çektiren Michael’i kimse tanıyamadı.

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İstanbul’a geldi 25 yaş gençleşti! Kimse inanamıyor 4

Estetik merkezinin sosyal medyada paylaştığı fotoğrafların altına çok sayıda yabancıdan yorum geldi.

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İstanbul’a geldi 25 yaş gençleşti! Kimse inanamıyor 5

Kullanıcılar büyük şaşkınlık yaşadıklarını ifade etti.

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İstanbul’a geldi 25 yaş gençleşti! Kimse inanamıyor 6

Operasyonları gerçekleştiren estetik merkezi ise Micheal’in fotoğraflarına şu notu düştü:

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İstanbul’a geldi 25 yaş gençleşti! Kimse inanamıyor 7

Hastamız Michael'a yüz gerdirme, boyun gerdirme, alt göz kapağı blefaroplasti, üst blefaroplasti, yan yağ alma, burun estetiği, saç ekimi işlemlerini gerçekleştirdik.

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İstanbul’a geldi 25 yaş gençleşti! Kimse inanamıyor 8

Fotoğraflardan görebileceğiniz inanılmaz bir dönüşüm yaşadı. Estetiğe her zaman bütünsel bir yaklaşım sergiliyoruz.

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İstanbul’a geldi 25 yaş gençleşti! Kimse inanamıyor 9

Sadece burun estetiği ya da saç ekimi yaptırmak istediğiniz görünüme kavuşmak için yeterli olmayabilir.

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