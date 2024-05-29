İstanbul’a geldi 25 yaş gençleşti! Kimse inanamıyor

Saç ekimi ve estetik ameliyatlarıyla dünyada cazibe merkezi haline gelen Türkiye’ye yabancılar akın etmeye devam ediyor.
Michael isimli bir adam İstanbul’da yüz gerdirme, boyun gerdirme, alt göz kapağı blefaroplasti, üst blefaroplasti, yan yağma alma, burun estetiği ve saç ekimi gerçekleştirdi.
Bu işlemlerin ardından fotoğraf çektiren Michael’i kimse tanıyamadı.
Estetik merkezinin sosyal medyada paylaştığı fotoğrafların altına çok sayıda yabancıdan yorum geldi.
Kullanıcılar büyük şaşkınlık yaşadıklarını ifade etti.
Operasyonları gerçekleştiren estetik merkezi ise Micheal’in fotoğraflarına şu notu düştü:
Hastamız Michael'a yüz gerdirme, boyun gerdirme, alt göz kapağı blefaroplasti, üst blefaroplasti, yan yağ alma, burun estetiği, saç ekimi işlemlerini gerçekleştirdik.
Fotoğraflardan görebileceğiniz inanılmaz bir dönüşüm yaşadı. Estetiğe her zaman bütünsel bir yaklaşım sergiliyoruz.
Sadece burun estetiği ya da saç ekimi yaptırmak istediğiniz görünüme kavuşmak için yeterli olmayabilir.