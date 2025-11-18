Nijerya'nın Dünya Kupası Afrika Elemeleri play-off finalinde oynadığı ve penaltılarla yenildiği Demokratik Kongo Cumhuriyeti maçının ilk yarısında sakatlanarak devre arasında oyundan çıkan Victor Osimhen, Galatasaray taraftarlarını tedirgin etmişti.

OSIMHEN'DEN SAKATLIK AÇIKLAMASI: 'ÇOK CİDDİ DEĞİL'

A Spor'un haberine göre, İstanbul'a gelen Osimhen havalimanında sakatlığıyla kendisine yöneltilen soruyu cevaplayarak 'Durumum çok ciddi değil.' dedi. Osimhen'in bu açıklaması, Galatasaray taraftarlarını biraz olsun rahatlattı.

GALATASARAY: 'MR SONRASI NETLİK KAZANACAK'

Galatasaray da gün içinde yaptığı açıklamada da Victor Osimhen’in sakatlık durumunun MR tetkikleri sonrasında netleşeceğini duyurmuştu.