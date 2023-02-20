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İstanbul'a getirilen 1287 yaralının son durumu ne?

İki büyük felaket depremin ardından yaralanarak İstanbul'a getirilen 9 bin 758 hastadan 1287'sinin tedavisi kentteki çeşitli hastanelerde sürerken, 8 bin 471'i taburcu edildi.

Haber Giriş: 20 Şubat 2023 Pazartesi - 08:23
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İstanbul'a getirilen 1287 yaralının son durumu ne oldu?

İstanbul'a getirilen 1287 yaralının son durumu ne?
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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan’da yaşanan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde enkaz altında kalarak yaralanan depremzedeler, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçaklar ve Sağlık Bakanlığının ambulans uçaklarıyla İstanbul'a getirildi.

Yaralılar, ambulanslarla havalimanlarından alınarak sevk edildikleri kentteki kamu, özel ve üniversite hastanelerinde tedavi altına alındı. Bugüne kadar kente getirilen 9 bin 758 hastadan 8 bin 471'i taburcu edilirken 1287 depremzedenin tedavisi sürüyor.

AA

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