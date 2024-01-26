İstanbul'a kar geliyor. AKOM açıkladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul’da hafta sonunun soğuk ve yağışlı geçeceğini bildirdi.

Yapılan açıklamada, cumartesi yağmur şeklinde görülecek yağışların Pazar günü karla karışık yağmur, akşam saatlerinden itibaren ise kar şeklinde etkili olacağı ifade edildi. Pazartesi günü ise öğle saatlerine kadar yerel kuvvetli kar yağışı geçişlerinin yaşanabileceği belirtildi.

2-4 DERECE SOĞUYACAK

Mevsim normalleri altında seyreden sıcaklıkların 2-4 derece daha soğuyacağı, kış değerlerine gerileyeceği, beraberinde il genelinde yağış geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor.

SICAKLIK OCAK SONUNA KADAR MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINDA

İstanbul'da hava sıcaklıklarının 31 Ocak'a kadar mevsim normallerinin 2-5 derece altında, 1-10 Şubat tarihleri arasında mevsim normalleri civarı ile 1-3 derece üzerinde seyretmesi tahmin ediliyor.