İstanbul'a kar ne zaman geliyor? Valilikten flaş açıklama

İstanbul İl Koordinasyon Kurulu 2023 Yılı 3. Dönem Toplantısı'nda konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, "Ya bir ay erken ya bir ay geç, mutlaka kar yağacak. Araçlarla ilgili, altyapı hizmetleriyle ilgili çalışmaları şimdiden planlamamızda fayda var" dedi.

İstanbul'a kar ne zaman geliyor? Valilikten flaş açıklama

İstanbul İl Koordinasyon Kurulu 2023 Yılı 3. Dönem Toplantısı, Fatih'teki Valiliğin ek hizmet binasında yapıldı. İstanbul Valisi Davut Gül başkanlığındaki toplantıya kaymakamlar, belediye başkanları, yatırımcı bölge ve il kuruluşlarıyla sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

"85 MİLYON VATANDAŞIMIZA İŞ DÜŞÜYOR"

Kısa vadede dünyanın en gelişmiş 10 ülkesi arasına girmeyi hedeflediklerini belirten Gül, "Daha yukarılara çıkabilmemiz için 85 milyon vatandaşımıza iş düşüyor. Bunların başında da kamu görevlilerine iş düşüyor. Başta İstanbul olmak üzere ülkemizin her bir tarafında Türkiye Yüzyılı'nın başarıyla gerçekleşmesi için durmadan, yorulmadan çalışacağız. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, milletimizin hak ettiği, layık olduğu Türkiye Yüzyılı'nı birlikte gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

Vali Gül, vatandaşların hayatını kolaylaştıracak, memnuniyet seviyesini yükseltecek konulara özel olarak çalışmaları gerektiğine dikkati çekerek, temel prensiplerinin şeffaflık, katılımcılık ve hesap verilebilirlik olduğunu vurguladı.

İstanbul Valisi'nden flaş kar yağışı açıklaması - Resim : 1

"SON DAKİKA DEĞİL ÖNCEDEN PLANLAYIP ÇALIŞMAMIZ LAZIM"

İstanbul'da önümüzdeki aylardaki olası kar yağışına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Gül, şunları kaydetti:

"Karın ne zaman yağacağı ve ne kadar yağacağı belli değil ama şunu biliyoruz. Kasım ayına girdik. Ya bir ay erken ya bir ay geç, mutlaka kar yağacak. Kar yağdığında İstanbul'un 3 aşağı 5 yukarı neyle karşılaşacağı belli. O açıdan da karla mücadele anlamında araçlarla ilgili, altyapı hizmetleriyle ilgili çalışmaları şimdiden planlamamızda fayda var. Özellikle meteorolojik verileri takip edelim. Okulların, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hastalığı olan kişilerin durumlarının planlamasını son dakika değil önceden planlayıp çalışmamız lazım."

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