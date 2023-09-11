İstanbul'a kara haber. Hava Forumcular duyurdu

İstanbul'un barajlarında su seviyesi her geçen gün daha da azalırken, bir kötü haber daha geldi. Twitter'da, hava olaylarıyla ilgili paylaşımlarda bulunan 'Hava Forum' adlı hesap, önümüzdeki 10-14 gün daha İstanbul'da yağış beklenmediğini duyurdu.

KAYNAK: Haber Merkezi
İstanbul'a kara haber. Hava Forumcular duyurdu

Kurak geçen yaz mevsiminin ardından gözler sonbaharda gelecek yağışlara çevrildi. Ancak beklenen yağışlar, önümüzdeki 2 hafta daha olmayacak.

Sosyal medya platformu Twitter’da hava durumu ve olaylarıyla kamuoyunu bilgilendiren Hava Forum, önümüzdeki 10-14 gün daha İstanbul'da yağış beklenmediğini açıkladı.

"Umutlar Ekim'e kalıyor"

Hava Forum sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kuraklığa çare aradığımız şu günlerde maalesef kötü bir haber daha geldi. Tahminlere göre, 10-14 gün boyunca beklenen basınç dizilimleri yağışın ülkemize gelmesini engelleyecek. Örneğin, İstanbul'da 10-14 gün yağmur beklenmiyor. Umutlar Ekim'e kalıyor." ifadelerine yer verildi.

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Barajlarda doluluk oranı 27.08

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) son verilerine göre, İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 27.08 oldu.

En dolu baraj yüzde 58.19 ile Ömerli olurken, su seviyesinin en düşük olduğu baraj 0.6 ile Kazandere olarak kayıtlara geçti.

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