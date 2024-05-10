İstanbul'a kuvvetli sağanak geliyor. AKOM saat verdi

Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul'a kuvvetli sağanak geliyor. AKOM saat verdi
İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM İstanbul için bir son dakika uyarısı yaptı.

AKOM'un verilerine göre, İstanbul genelinde yer yer kuvvetli sağanak yağmur geçişlerinin yaşanması bekleniyor.

Sağanağın pazar sabah saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

İstanbul başta olmak özere yurdumuzun büyük bölümü yeniden soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girdi.

İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM’un verilerine göre, İstanbul’da akşam saatlerinden (18:00) itibaren aralıklı sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor.

FIRTINA UYARISI

Pazar sabah saatlerine kadar etkili olması beklenen sistem nedeni İle rüzgarın aralıklarla fırtına şeklinde (40-70km/s) eseceği, beraberinde il genelinde yer yer kuvvetli sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı öngörülüyor. Sıcaklıkların ise 14-18 derece aralığında seyredeceği tahmin ediliyor.

İstanbul'da hava sıcaklıklarının 14 Mayıs'a kadar mevsim normalleri civarı İla 2-4 derece altında, 15-25 Mayıs tarihleri arasında mevsim normalleri civarı İla 1-3 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

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METEOROLOJİ DE UYARDI

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü kuvvetli sağanak için uyarı yaptı. Meteoroloji toz taşınımı hem de sağanak beklendiğini duyurdu.

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