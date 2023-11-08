İstanbul'a yeni turistik tramvay hattı. İlk seferi 1000 kişiyle yapıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden Metro İstanbul, kent turizmi için Galataport-Beyazıt Turistik Tramvay Hattı'nı hayata geçirdi.

Galataport-Beyazıt Turistik Tramvay Hattı ilk seferine 5 Kasım Pazar günü dünyaca ünlü Peace Boat gemisi ile Japonya’dan gelen 1.000 kişilik turist kafilesi ile çıktı.

"KRUVAZİYER YOLCULARININ ŞEHİR İÇİNE ERİŞİMİ SAĞLANDI"

Metro İstanbul Genel Müdürü Dr. Özgür Soy, uzun bir çalışma sonucunda projeyi hayata geçirdiklerini belirterek “Uzun süredir yaptığımız bu çalışmanın bugün ilk gününü burada kutluyoruz. Şu anda Galataport için hazırlanan özel duraktayız. Galataport’tan Tarihi Yarımada’ya kruvaziyer yolcuları için özel bir hat seferi planladık. Uzun bir çalışma sonucunda hayata geçirdik. Dünyada ilk kez kruvaziyer yolcularının şehir merkezine doğrudan erişimini tramvay ile sağlayan hattımızın ilk seferini gerçekleştirdik. İstanbul’umuzun dolayısıyla ülkemizin turizmine değer katacak bu özel tramvayın ilk yolcuları 2024 yılında diplomatik ilişkilerimizin 100. yılını dolduracağı dost ve kardeş ülke Japonya’dan gelen 1.000 kişilik turist kafilesi oldu” diye konuştu.

"YOLCU YOĞUNLUĞUNUN AZ OLDUĞU SAATLERDE HİZMET VERECEK"

Dünyanın birçok ülkesinde raylı sistem kullanma alışkanlığının yaygın olduğunu hatırlatan Dr. Özgür Soy, “Ülkemize gelen turistlerin kent içindeki toplu taşıma kullanımına baktığımızda önemli bir kısmını raylı sistemlerin oluşturduğunu görüyoruz. Bugün ilk seferini gerçekleştiren Galataport-Beyazıt Turistik Tramvay Hattı, bundan sonra T1 hattımızda yolcu yoğunluğunun az olduğu saatlerde kruvaziyer ile Galataport Limanı’na gelen turistlere hizmet verecek.” diye konuştu.

1.000 KİŞİLİK JAPON KAFİLESİ

Galataport-Beyazıt Turistik Tramvay Hattı’nın ilk yolcuları olan 1.000 kişilik Japon turist kafilesi tramvay istasyonunda; Türk ve Japon bayrakları, metro müzisyenlerinin Barış Manço şarkıları ve Türk Sanat Müziği eserleri performansı ile karşılandı. Bu ilk yolculara geleneksel Türk lezzetlerinden Türk kahvesi ve lokum hediye edildi.