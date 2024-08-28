İstanbul’da 1 milyon 300 bin kişi yatağa aç giriyor. Acı gerçek ortaya çıktı

Türkiye’de artan enflasyon ve hayat pahalılığı vatandaşların büyük bir geçim sıkıntısının pençesinde yaşamasına neden oluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Bitlis’te yaptığı konuşmada "Yokluk ve yoksulluğun olduğu o eski günler artık tamamen geride kaldı" dese de ortaya çıkan veriler bunun tam tersini ortaya koyuyor. İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökce’nin açıkladığı verilere göre İstanbul’da 1 milyon 300 bin kişi yatağa aç giriyor.

Cumhuriyet gazetesine açıklamalar yapan Gökce, İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyetinin 66 bin 550 liraya çıktığını, ortalama kira bedelinin 19 bin TL’yi bulduğunu vurguladı.

Vatandaşların en büyük sorununun geçim sıkıntısı olduğunun altını çizen Gökce şunları söyledi:

"Bugün Ayşe teyze markete gitse Londra’dan pahalı fiyatlarla karşı karşıya. Ayşe teyze için ev almak zaten hayal. Ev kiralamaya kalksa Barcelona’nın bazı bölgelerinden fazla kira ödeyecek. Yeni bir ev kiralamanın ortalama maliyeti 96 bin 424 lira. Geçen sene aynı maliyet 63 bin 388 liraydı. Yani A’dan Z’ye her alanda Ayşe teyze zorlanıyor. Gelir eşitsizliği derinleşti, hepimiz fakirleştik. Yurttaşın yüzde 33.6’sı kredi kartı borcunun sadece asgari tutarını ödeyebiliyor. Yüzde 40.3’ü kıt kanaat geçiniyor. Her 2 kişiden biri yeterli gıdaya ulaşamıyor, porsiyonlarını küçültüyor."

GEÇİM MALİYETİ 66 BİN 550 TL

"İstanbul’da dört kişilik bir ailenin yaşam maliyeti 2020’de 7 bin lirayken bu yıl 66 bin 550’ye çıkmış. İstanbulluların yüzde 6.5’i yani yaklaşık 1 milyon 300 bin kişi tüm gün ve gece hiçbir şey yemeden yatağa giriyor. Yüzde 9.1’i gece aç yatıyor. Yüzde 19.2’si maddi yetersizlikler nedeniyle evde yiyecek bulamıyor. Yüzde 67’si ise maddi yetersizlikler nedeniyle tercih ettiği gıdayı alamıyor."