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Oto faresi 13 günde 6 otomobil çaldı

İstanbul'un Ataşehir, Kartal, Sultanbeyli ve Sancaktepe ilçelerinde 13 gün içerisinde 6 otomobili çalan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklanan şüpheli hakkında 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı. 

Haber Giriş: 23 Ocak 2023 Pazartesi - 16:29
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İstanbul'da 13 günde 6 otomobil çaldı

Oto faresi 13 günde 6 otomobil çaldı
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İHA'nın haberine göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Oto Hırsızlığı Büro Amirliği görevlileri ve Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, Anadolu Yakası’nda 4 ilçede araç çalındığı ve bir otomobilden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

93 SUÇ KAYDI ÇIKTI

6 Ocak ile 19 Ocak tarihleri arasında peş peşe otomobil hırsızlığının meydana geldiği belirtildi. 6 Ocak'ta Ateşehir'de S.N.D.'ye ait cipin park halindeyken çalındığı, 3 gün sonra Kartal'da M.B.'nin lüks aracının çalındığı, İçerenköy’de 12 Ocak’ta M.B.'nin aracının çalındığı, 16 Ocak’ta Sultanbeyli'de C.G'ye ait aracın çalındığı, 17 Ocak'ta Sancaktepe'de C.T.'ye ait aracın çalındığı, 19 Ocak’ta ise H.Y'nin aracının çalındığı belirlendi. 

13 Ocak tarihinde ise Çekmeköy’de V.A.’ya ait lüks marka otomobilden hırsızlık yapıldığı tespit edildi.

Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin 93 suç kaydı bulunan Ağabey Ç. isimli şahıs olduğunu tespit etti. Hakkında 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan ve 34 aranması bulunan şüpheli Ağabey Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çalınan araçlar ise sahiplerine teslim edildi.

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