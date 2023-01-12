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Kapkaççılara polis şoku

İstanbul'da kapkaç yöntemiyle iki kişinin cep telefonunu çalan şüpheli yakalandı.

Haber Giriş: 12 Ocak 2023 Perşembe - 10:46
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İstanbul'da 2 ayrı kapkaç olayının zanlısı yakalandı

Kapkaççılara polis şoku
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Eyüpsultan'ın Rami Mahallesi'nde farklı tarihlerde gerçekleşen iki kapkaç olayıyla ilgili çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesi ve saha çalışmaları sonucu M.D. ile M.E.K'nin cep telefonlarını kapkaç yöntemiyle çalan şüphenin kimliği belirlendi.

Ekipler, çok sayıda suç kaydı olan şüpheli E.B'yi Eyüpsultan'daki adresinde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe serbest bırakıldı.

Öte yandan şüphelinin ilçede gerçekleştirdiği kapkaç olayı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, şüphelinin yolda yürürken yanına yaklaştığı M.E.K'nin elindeki cep telefonunu alarak kaçması yer alıyor.

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