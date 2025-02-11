İstanbul’da 2 milyar liralık dev operasyon! Kanser hastalarına 'sahte ilaç' sattılar

Düzenleme: Kaynak: ANKA
İstanbul’da 2 milyar liralık dev operasyon! Kanser hastalarına 'sahte ilaç' sattılar

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, piyasa değeri yaklaşık 2 milyar TL olan sahte kanser ilaçları ele geçirildiğini ve operasyonda 8 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "'Hücre-10'" operasyonunda piyasa değeri yaklaşık 2 milyar TL olan sahte kanser ilaçları ele geçirildiğini, sahte ilaç imalatçısı 8 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

ilac.webpİçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşıma göre, organize suç örgütüne yönelik düzenlenen "'Hücre-10'" operasyonunda sahte ilaç imalatçısı 8 şüpheli yakalandı. Yerlikaya’nın paylaşımı şöyle:

ilac1.webp“İstanbul’da elebaşılığını K.U.’nun yaptığı sahte ilaç imalatçılığı yapan organize suç örgütüne yönelik düzenlenen ‘Hücre-10’ operasyonunda, piyasa değeri yaklaşık 2 milyar TL olan sahte kanser ilaçları ele geçirildi. Operasyonda; sahte ilaç imalatçısı 8 şüpheli yakalandı. 6'sı tutuklandı. 2'si hakkında adli kontrol kararı verildi.

Operasyonlar sonucu; 5 milyon adet sahte ilaç, 100 bin adet boş ilaç kutusu, 32 bin adet marka etiketi, 9 adet sahte ilaç yapımında kullanılan dolum makinası, 350 kilogram toz ham madde ve 60 bin adet çeşitli tıbbi malzeme ele geçirildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu; 4 ayrı depo ve 1 imalathanede sahte kanser ilaçları imal ettiği tespit edilen organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde sahte ilaç üretimi yapmak suçlarından Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı."

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İstanbul’da 2 milyar liralık dev operasyon! Kanser hastalarına 'sahte ilaç' sattılar

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