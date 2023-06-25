İstanbul'da 20 metrelik çınar ağacı yola devrildi. Cadde trafiğe kapandı

İstanbul Üsküdar'da kökünden kırılan yaklaşık 20 metre uzunluğundaki çınar ağacı yola devrildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Bir süre trafiğe kapanan Çengelköy Caddesi devrilen ağacın kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

İstanbul'da 20 metrelik çınar ağacı yola devrildi. Cadde trafiğe kapandı

AA’nın haberine göre, Çengelköy Mahallesi Çengelköy Caddesi'nde yol kenarında bulunan yaklaşık 20 metre uzunluğunda, 1 metre çapındaki çınar ağacı kökünden kırıldı.

Yola devrilen ağacın bir dalı, caddenin karşısındaki 3 katlı binanın çatısına dayandı.

Devrilen ağaç nedeniyle Üsküdar-Beykoz Sahil Yolu, Çengelköy Meydan civarında trafiğe kapandı.

BİR SÜRE CADDE TRAFİĞE KAPANDI

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve Üsküdar Belediyesi ekipleri geldi. Belediye ekipleri, sepetli vinç ve makineler kullanarak 20 metrelik ağacı kesip yoldan kaldırdı. Çevredeki vatandaşlar ve esnaf, ağaç devrilirken büyük korku yaşadıklarını ifade etti.

Devrilen ağacın kaldırılmasının ardından Çengelköy Caddesi trafiğe açıldı.

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