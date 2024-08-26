İstanbul’da 30 Ağustos’ta ulaşım ücretsiz

Kaynak: AA
İstanbul’da 30 Ağustos’ta ulaşım ücretsiz

İstanbul'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda toplu ulaşım hizmeti ücretsiz olacak.

İstanbul Büyük Şehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, 30 Ağustos'ta, kentteki İstanbulkart ücret entegrasyonuna dahil otobüs, metrobüs, tramvay, metro ve vapur gibi toplu ulaşım araçlarının 24 saat boyunca ücretsiz hizmet sağlayacağı aktarıldı.

Yapılan açıklamada, ücretsiz yolculuktan kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerinin faydalanacağı belirtildi.

İstanbulluların resmi gün ile milli ve dini bayramlarda toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanabilmesi için İBB Meclisinin aldığı karar kapsamında, 2019’da itibaren bu uygulamanın sürdüğü aktarıldı.

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