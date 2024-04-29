İstanbul'da 33, Bolu'da 15-20 lira! Tezgahlara geldi...

20 liraya yeni patatesi, 16 liraya Bolu patatesini satıyoruz. Yeni patates Adana Çukurova bölgesinden geliyor. Bol bereketli bir sene geçecek diye umut ediyoruz. Bu sene çok patates ekildi. Havaların iyi gitmesinden kaynaklı Adana’da verim çok. Geçtiğimiz yıl 50 ton aldığınız tarladan 75-80 ton ürün alabiliyorsunuz” diye konuştu.