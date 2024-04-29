İstanbul'da 33, Bolu'da 15-20 lira! Tezgahlara geldi...

İstanbul'da 33, Bolu'da 15-20 lira! Tezgahlara geldi...
Kaynak: İHA
Bolu’da, Akdeniz bölgesinde topraktan çıkarılan patates tezgaha gelirken, kilosu 15 liradan gidiyor.
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İstanbul'da 33, Bolu'da 15-20 lira! Tezgahlara geldi... 1

Patates deyince akla ilk gelen şehirlerden biri olan Bolu’da, patatesler tezgaha geldi ve 16 liradan satışa sunuldu.

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İstanbul'da 33, Bolu'da 15-20 lira! Tezgahlara geldi... 2

Akdeniz bölgesinden gelen patates ise 20 liradan alıcıyla buluşurken, İstanbul'da pazarlarda patates yaklaşık 33 liradan satılıyor.

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İstanbul'da 33, Bolu'da 15-20 lira! Tezgahlara geldi... 3

Bolu’da her pazartesi İhsaniye Mahallesi’nde kurulan pazarda yeni mahsul patatesler alıcıyla buluştu.

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İstanbul'da 33, Bolu'da 15-20 lira! Tezgahlara geldi... 4

Adana ve çevresindeki illerde hasat zamanı gelen patatesler, Bolu’da pazar tezgahlarına gelirken, Eylül ayının mahsulleri Bolu’nun kışlık patatesleri pazarda 16 liradan satışa sunuldu. Adana’dan gelen yeni patatesler ise 20 liradan alıcıyla buluştu.

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İstanbul'da 33, Bolu'da 15-20 lira! Tezgahlara geldi... 5

Adana Çukurova bölgesinde hasadı yapılan patateslerin Bolu pazarına geldiğini söyleyen pazarcı esnafı İsmail Metin, “Hamdolsun yazın müjdecisi tezgahlara geldi. Fiyatlar biraz geriye çekildi. Tezgahlarımızda bulunan eylül ayının mahsulü Bolu patatesleri bitmemişti. Yeni patatesin de hasadı başlayınca ikisi birden çakıştı.

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İstanbul'da 33, Bolu'da 15-20 lira! Tezgahlara geldi... 6

20 liraya yeni patatesi, 16 liraya Bolu patatesini satıyoruz. Yeni patates Adana Çukurova bölgesinden geliyor. Bol bereketli bir sene geçecek diye umut ediyoruz. Bu sene çok patates ekildi. Havaların iyi gitmesinden kaynaklı Adana’da verim çok. Geçtiğimiz yıl 50 ton aldığınız tarladan 75-80 ton ürün alabiliyorsunuz” diye konuştu.

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İstanbul'da 33, Bolu'da 15-20 lira! Tezgahlara geldi... 7

Patatesin 10 liranın altına düşmeyeceğini dile getiren Metin, “Patates 10 liranın altına düşmez. Maliyetler 10 lira zaten. 10 liranın altına düşerse çiftçi batar. 15-20 lira arasında seyreder diye düşünüyoruz.

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İstanbul'da 33, Bolu'da 15-20 lira! Tezgahlara geldi... 8

Ama tüketici belirler bu fiyatları. Bolu patatesi de Ağustos sonu Eylül ayı başında hasat edilmeye başlanır” dedi.

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