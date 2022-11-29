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Tonlarca sahte deterjan ele geçirildi 

İstanbul'un Esenler ilçesinde internet üzerinden satışı yapılan sahte deterjanların saklandığı bir iş yerinin deposuna operasyon düzenlendi. Söz konusu depoda yapılan aramada, piyasaya sürülmek üzere toplam 38 ton 505 kilo deterjan ele geçirildi.

Haber Giriş: 29 Kasım 2022 Salı - 16:23
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İstanbul'da 38,5 ton sahte deterjan ele geçirildi 

Tonlarca sahte deterjan ele geçirildi 
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, sağlıksız koşullarda, halk sağlığını tehlikeye düşürecek nitelikte üretim ve Sınai Mülkiyet Kanunu'na muhalefet suçlarına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, Esenler ilçesinde merdiven altı diye tabir edilen ruhsatsız imalathanede üretilip depolanan sahte deterjanların çeşitli internet siteleri üzerinden satışının yapıldığını tespit etti. Söz konusu imalathaneye dün baskın yapıldı. Söz konusu depoda yapılan aramalarda 25 ton 775 kilo dolumu yapılmamış deterjan, 12 ton 730 kilo çeşitli markalarda dolumu yapılmış deterjan, 3 bin 750 adet çeşitli markalarda ambalaj olmak üzere piyasaya sürülmeye hazır toplam 38 ton 505 kilo sahte deterjan ele geçirildi. 

Bu arada, söz konusu operasyonda bir kişi gözaltına alındı. Şüpheli ile ilgili emniyetteki işlemlerin sürdüğü bildirildi.(AA)

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