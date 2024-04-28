İstanbul’da 4 katlı binada yangın

Kaynak: İHA
İstanbul’da 4 katlı binada yangın
İstanbul’un Ataşehir ilçesinde 4 katlı binanın 3. katında yangın çıktı.

Barbaros Mahallesi Barbaros Caddesi üzerinde meydana gelen yangında, iddiaya göre binanın 3. katından henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

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Yangın kısa sürede bütün daireyi sararken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, olay sonucu bir kişinin dumandan zehirlendiği, bir kişinin de ellerinin yandığı edinilen bilgiler arasında.

Yangına ilişkin çalışma başlatıldı.

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