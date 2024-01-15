İstanbul’da 5 aracın karıştığı zincirleme kaza meydan geldi

Sancaktepe TEM Otoyolu Ankara istikametinde saat 22.00 sırlarında meydana gelen kazada iddiaya göre, Sinan B. idaresindeki 34 DAF 464 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlerle çarptı.

Kaza sonrası arkada seyir halindeki dört otomobil de kazaya dahil oldu. Kaza sonucu iki kişi hafif şekilde yaralanırken, İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri, polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.