İstanbul'da 65 yaş üzeri ücretsiz toplu taşıma devam edecek mi? İBB'den açıklama

Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği’nin Son günlerde gündeme gelen 65 yaş ve üstü kişilere tanınan ücretsiz taşımacılık hakkını uygulamayacaklarına ilişkin açıklamaları, İstanbul’daki toplu ulaşımda uygulanmayacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 65 yaş ve üstü İstanbulluların toplu ulaşımdan ücretsiz yararlanmasını etkileyecek herhangi bir değişiklik kararı almadı.

MALİ KAYIPLAR İBB TARAFINDAN KARŞILANIYOR

İBB; 25 yıldır konuşulan, ancak hayata geçirilmeyen Özel Taşımacılık İşletim Sistemini, 3 yıl önce İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun inisiyatifiyle uygulamaya başladı.

Sistem sayesinde, 65 yaş ve üstü İstanbulluların ücretsiz ulaşımı nedeniyle oluşan mali kayıplar İBB tarafından karşılanıyor. Bu fark, İETT bünyesinde hizmet veren özel halk otobüslerinin tamamına ödeniyor. İstanbullulara duyulan sorumluluk gereği, toplu ulaşımın mali yükü diğer şehirlerdeki gibi esnafça değil, kamu tarafından karşılanıyor.

3 YILDA 1,6 MİLYAR LİRA SÜBVANSİYON

İBB, 65 yaş ve üstü İstanbulluların ücretsiz seyahatleri kapsamında; Özel Halk Otobüsleri’ne yaklaşık 900 milyon lira doğrudan sübvanse sağladı. Ücretsiz yerine tam biletle geçecekleri varsayımı ile ortalama bilet ücreti üzerinden ise yaklaşık 700 milyon lira yolculuk gelirinden feragat edildi. Son 3 yılda indirimli ve ücretsiz geçişler için toplamda 1,6 milyar lira sübvansiyon sağlandı.

İBB tarafından 3 yıl önce üstlenilen maliyet yükü sayesinde, toplu ulaşım hizmetinin devamlılığı sağlandı. Bugün tüm Türkiye genelinde karşılaşılan sorun da proaktif bir yaklaşımla bertaraf edilmiş oldu.