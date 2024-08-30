IŞİD'li terörist İstanbul'da eylem hazırlığındayken yakalandı

Düzenleme: Kaynak: AA
IŞİD'li terörist İstanbul'da eylem hazırlığındayken yakalandı

İstanbul'da eylem hazırlığında olduğu teknik takip ile tespit edilen IŞİD üyesi Suriyeli TEM ekipleri tarafından yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yaptı.
Suriye'de bomba yapımı ve saldırı eğitimi alan bir IŞİD şüphelisinin yasa dışı yollarla İstanbul'a geldiğini belirleyen ekipler, zanlı C.A.Y'yi teknik ve fiziki takiple 24 saat izlemeye aldı.
Şüphelinin eylem hazırlığında olduğunu tespit eden ekipler, Bağcılar'da belirledikleri adrese operasyon düzenledi.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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