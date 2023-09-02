İstanbul'da ağustos zam şampiyonu belli oldu. 156 ürünün fiyatı arttı

İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksini açıkladı. Ağustos ayında önceki aya göre 156 ürünün fiyatanın arttığı belirlendi. Sadece 7 ürünün fiyatı düştü

İstanbul'da ağustos zam şampiyonu belli oldu. 156 ürünün fiyatı arttı

Enflasyon uçuşta...Fiyatlar her geçen gün artıyor. İşte bu durumu inceleyen İstanbul Ticaret ürünü, yaptığı araştırma fiyat artışlarını gözler önüne serdi.

İstanbul Ticaret Odası (İTO), geçen ağustos ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri, fiyatları ve değişim oranlarıyla birlikte açıkladı.

İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yer alan 242 ürünün 156’sının perakende fiyatı artarken, 7 ürünün fiyatı düştü, 79 ürünün fiyatı ise değişmedi.

EN YÜKSEK ARTIŞ TAKSİDE

Ağustosta Ulaştırma ve Haberleşme Harcamaları grubunda yer alan taksi yolcu taşıma ücreti yüzde 75,00 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.

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Fiyatında artış yaşanan diğer ürünlerin bazıları; giyim harcamaları kumaşlar alt grubundan yüzde 60,00 ile poplin, gıda harcamalarından yüzde 59,56 ile taze fasulye, Ulaştırma ve Haberleşme harcamaları grubundan yüzde 59,18 ile vapur yolcu taşıma ücreti, yüzde 51,52 ile şehir içi otobüs ve yüzde 51,52 ile raylı sistem yolcu taşıma ücreti, yüzde 50,00 ile mektup gönderim ücreti, yüzde 50.00 ile dolmuş-minibüs yolcu taşıma ücreti, Giyim harcamaları kumaşlar alt grubundan yüzde 46,67 ile pamuklu kumaş, Gıda harcamaları grubundan yüzde 35,34 ile zeytinyağı ve yüzde 28,96 ile ekmek oldu.

DOMATESİN FİYATI DÜŞTÜ

Ağustos ayında Gıda Harcamaları Yaş Kuru Sebze ve Meyveler alt grubunda yer alan domates fiyatı yüzde eksi 17,16 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu.

Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler; Gıda Harcamaları grubundan yüzde eksi 5,60 ile salatalık, yüzde eksi 4,92 ile yaş üzüm, Kültür ,Eğitim ve Eğlence harcamaları grubundan yüzde eksi 4,28 ile otel konaklama ücreti, ile Gıda harcamalarından yüzde eksi 2,87 ile kavun oldu.

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