İstanbul'da 'aile hekimi' skandalı: Biri lösemi hastası 4 çocuğa cinsel istismar

Çatalca'da bir sağlık ocağında taciz skandalı meydana geldi. Dört kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen aile hekimi tutuklandı.

İHA’nın haberine göre; skandal, tacize uğrayan çocuklardan birinin durumu ailesine anlatmasıyla ortaya çıktı.

SAĞLIK OCAĞINDA TACİZ

İstanbul'da geçen pazartesi günü Çatalca Kaleiçi Mahallesi’nde bulunan bir sağlık ocağında iddiaya göre, muayene için Sağlık Ocağı’na giden 12 yaşındaki bir kız çocuğu, eve gidince odasına kapanarak ağlamaya başladı.Ailesi çocukla konuşunca doktorun kendisini taciz ettiğini söyledi.

Karakola şikâyet için giden aile, başka çocukların da cinsel istismara uğradığı iddiasıyla şikâyetçi olduğunu öğrendi. Polis ekiplerinin yaptığı araştırmalar sonucunda, 12 ile 16 yaş arasında toplam üç kız çocuğunun Sağlık Ocağı’nda görevli Dr. E.B. tarafından taciz edildiği ortaya çıktı. Polis tarafından gözaltına alınan doktor, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AİLESİ YAŞANAN DURUMA İNANMADI

Öte yandan, olayın sosyal medyada paylaşılması ile daha önce lösemi teşhisi konulan bir kız çocuğunun da aynı doktor tarafından taciz edildiği öğrenildi. Ailesi yaşanan duruma inanmayınca şikâyette bulunmadığı ardından sosyal medyada yapılan paylaşımları görünce polise giderek doktor hakkında şikâyette bulundukları bilgisine ulaşıldı.

Olay, geçtiğimiz Pazartesi günü Çatalca Kaleiçi Mahallesi’nde bulunan 1. No’lu Sağlık Ocağı’nda yaşandı. İddiaya göre, muayene için Sağlık Ocağı’na giden 12 yaşındaki bir kız çocuğu, eve gidince odasına kapanarak ağlamaya başladı. Ailesi çocukla konuşunca doktorun kendisini taciz ettiğini söyledi. Karakola şikayet için giden aile, başka çocuklarında cinsel istismara uğradığı iddiasıyla şikayetçi olduğunu öğrendi. Polis ekiplerinin yaptığı araştırmalar sonucunda, 12 ile 16 yaş arasında toplam üç kız çocuğunun Sağlık Ocağı’nda görevli Dr. E. B. tarafından taciz edildiği ortaya çıktı. Polis tarafından gözaltına alınan doktor, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, olayın sosyal medyada paylaşılması ile daha önce lösemi teşhisi konulan bir kız çocuğunun da aynı doktor tarafından taciz edildiği öğrenildi. Ailesi yaşanan duruma inanmayınca şikayette bulunmadığı ardından sosyal medyada yapılan paylaşımları görünce polise giderek doktor hakkında şikayette bulundukları bilgisine ulaşıldı.