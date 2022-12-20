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İstanbul'da aile hekimine saldırı

İstanbul’un Bağcılar ilçesindeki Çınar Aile Sağlığı Merkezi’nde görevli aile hekimi Mahmut Doğan, Yasin İ. (28) isimli bir kişinin saldırısına uğradı. 

Haber Giriş: 20 Aralık 2022 Salı - 22:06
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İstanbul'da aile hekimine saldırı

İstanbul'da aile hekimine saldırı
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Edinilen bilgiye göre; Bağcılar’daki Çınar Aile Sağlığı Merkezi’nde görevli Dr. Mahmut Doğan, bugün görevi başındayken Yasin İ.’nin saldırısına uğradı. Yaralanan Doğan, Bağcılar Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

NE İSTEDİĞİNİ SÖYLEMEDİ, DOKTORA SALDIRDI

Görgü tanıklarının ifadelerine göre; aile sağlığı merkezine giden saldırgan Yasin İ., bir süre hiç kimseyle konuşmadan bekleme salonunda oturdu. Durumu fark eden görevlilerin sorularına yanıt vermeyen Yasin İ., ne istediğini de söylemedi. Görevliler, bunun üzerine durumu Mahmut Doğan’a bildirildi. Doğan, Yasin İ.'nin yanına giderek kim olduğunu, bir sağlık sorunu olup olmadığını ve ne istediğini sordu. Doğan’ın sorularını da yanıtsız bırakan Yasin İ., görevlilerin polise haber vereceklerini söylemeleri üzerine Doğan’a saldırdı.

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

Saldırgan Yasin İ., daha sonra sağlık merkezine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı. Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen saldırganın ifade işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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