İstanbul’da akıl almaz görüntü! Su damacanasıyla kaçak içki servisi

Düzenleme: Kaynak: DHA

İstanbul’da son 4 günde sahte içkiden 38 kişinin hayatını kaybetmesi üzerine denetimlerini artıran polisin baskınlarından kurtulmaya çalışan uyanık işletmeci su damacanasıyla içki servisi yaptı. Yakalanan iş yeri sahibi tutuklandı.

İstanbul'da son 4 günde sahte içkiden 38 kişinin hayatını kaybetti. Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Fetihtepe Mahallesi'nde bir sucu dükkanında sahte içki üretildiği bilgisine ulaştı. Çalışmalarını tamamlayan ekipler, 16 Ocak'ta dükkana operasyon düzenlendi.

İstanbul’da akıl almaz görüntü! Beyoğlu'nda damacanalardan sahte içki çıktı

İş yerinde bir süre arama yapan polis ekipleri, 5 adet bidon içerisinde metil alkol, 3 adet 15 litrelik damacana içerisinde sahte içki, 5 adet 0,5 litrelik şişe içerisinde metil alkol, 15 adet farklı boyut ve markalarda şişelenmiş sahte içki, 8 adet tatlandırıcı yağ olmak üzere toplamda 72 litre sahte içki ele geçirdi.

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BEYOĞLU POLİSİ YAKALADI

Aramalar sonrasında gözaltına alınan Yusuf K. (52), Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yusuf K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul’da akıl almaz görüntü! Beyoğlu'nda damacanalardan sahte içki çıktı

İstanbul’da akıl almaz görüntü! Beyoğlu'nda damacanalardan sahte içki çıktı

İstanbul’da akıl almaz görüntü! Beyoğlu'nda damacanalardan sahte içki çıktı

İstanbul’da akıl almaz görüntü! Beyoğlu'nda damacanalardan sahte içki çıktı

İstanbul’da akıl almaz görüntü! Beyoğlu'nda damacanalardan sahte içki çıktı

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