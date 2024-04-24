İstanbul’da akıl almaz görüntüler: Halüsinasyon görüp kendi kendine çatıştı

İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinde dün akşam saatlerinde halüsinasyon gördüğü öne sürülen Aziz Ç. İsimli şahıs, bir binanın girişine sığınarak etrafa kurşun yağdırdı.

Zaman zaman kapı aralığından etrafı da gözetleyen 38 yaşındaki Aziz Ç. Sokağa doğru ateş etmeye devam etti.

Çevre sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri Aziz Ç.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

15 ADET BOŞ KOVAN BULUNDU

Olay yerinde yapılan incelemeler sonucu sıkılan kurşunlardan 3'ünün farklı binalara isabet ettiği tespit edilirken bölgede 15 adet kovan, 10 adet de mermi çekirdeği bulundu.

Olayda şans eseri can kaybı ya da yaralanan olmadı.

EVİNDEN 88 ADET MERMİ ÇIKTI

Şüphelinin evinde yapılan aramada ise 88 adet tabanca ve tüfek mermisi ile 5 adet bıçak bulundu.

SERBEST BIRAKILDI

Aziz Ç. ilk ifadesinde olay yerinden ayrıldıktan sonra silahını attığını ama tam olarak nereye attığını bilmediğini söyledi.

Madde bağımlısı olduğu tespit edilen Aziz Ç. Çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.