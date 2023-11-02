İstanbul’da akıl almaz olay. Gömleğini çıkartıp iş yerinin tabelasını yaktı

Akıl almaz olay, dün sabah saat 07.00 sıralarında Bağcılar 15 Temmuz Mahallesi’nde gerçekleşti. İddiaya göre, işyeri sahibinin de daha önceden hiç görmediği 40’lı yaşlardaki bir şahıs kepenkleri kapalı olan işyerinin önüne gelip bir müddet oyalandıktan sonra üzerindeki gömleği çıkartarak meşale şeklinde bir sopanın ucuna taktı.

Önce etrafta bulunduğu sopanın ucuna meşale gibi sardığı gömleği tutuşturan şahıs, daha sonra dükkanını tabelasını ateşe verdi. Olaydan sonra şahıs olay yerinden uzaklaşırken, cadde üzerindeki petrol istasyonu çalışanları ateşi fark edip yangın tüpleriyle müdahale etti.

İstasyon çalışanlarının ateşe müdahale ettiğini gören şahıs geri dönerek müdahale edenlere tepki gösterdi.

Olay güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Yerdeki sopayı alıp peşinden koştu ama durduramadı

İşyerini gündüz vakti ateşe vermeye çalışan kişiyi fark eden başka bir vatandaş yerdeki sopayı alarak şahsı durdurmaya çalıştı ama başarılı olamadı. Dakikalarca takip ettiği kişiyi cep telefonu kamerasıyla da görüntüledi. Şahıs bir şeyden haberi yokmuş gibi davranarak yoluna devam etti.