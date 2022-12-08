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İstanbul'da akılalmaz olay. Çilingirle kapıyı açtırdığı evi soydu

İstanbul Kağıthane’de 20 yaşındaki kadın, alt katında oturan halasının evinin kapısını çilingirle açtırıp içeriden 20 bin lira çaldı. Sesleri duyan komşularına da, “içeride cep telefonumu unuttum” diyerek şüphe çekmeyen kadın, halasının şikayeti üzerine Çağlayan Polis Merkezi Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.

Haber Giriş: 8 Aralık 2022 Perşembe - 15:52
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İstanbul'da akılalmaz olay. Çilingirle kapıyı açtırdığı evi soydu

İstanbul'da akılalmaz olay. Çilingirle kapıyı açtırdığı evi soydu
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İstanbul'da geçen Cumartesi günü saat 19.00 sıralarında Kağıthane Talatpaşa Mahallesi’nde 61 yaşındaki Teberik C., evinden çıkarak binadan ayrıldı.

Olay saati alt katında oturan halasının dairesine çilingir ile gelen Selin Su C. (20), dakikalar süren çalışma sonucu kapıyı açtırdı. İçeriye giren kadın, iddiaya göre buradan 20 bin lira çalarak kayıplara karıştı. 20 yaşındaki kadının kapıyı çilingirle açtırıp içeriye girdiği anlar ise kameralara yansıdı. 

KOMŞULARINA 'İÇERİDE TELEFONUMU UNUTTUM' DEMİŞ

Olayın ardından eve dönen hala Teberik C., kapının açıldığı ve parasının yerinde olmadığını görünce polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Çağlayan Polis Merkezi Amirliği ekipleri, binadaki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Bina sakinlerinin de ifadesine başvuran polis ekipleri, olay saatinde kapının önünde çilingir olduğunu ve başında da Selin Su C.’nin olduğu bilgisine ulaştı. Selin Su C.'nin ses çıkan komşularına ise “içeride cep telefonumu unuttum” diyerek şüphe çekmediği ortaya çıktı. 

SUÇ KAYDI VARMIŞ

Bunun üzerine kamera görüntülerini inceleyen Kağıthane polisi, olayı gerçekleştiren kişinin Selin Su C. olduğunu tespit etti. Çalışmalar sürdüğü esnada Çağlayan Polis Merkezi Amirliği ekipleri, önceki gün kadının Taşocağı Caddesi üzerinde olduğunu belirledi. Hemen harekete geçen polis ekipleri, Selin Su C.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Olayı çilingirle kapıyı açtırarak gerçekleştirdiğini itiraf eden Selin Su C. emniyete götürüldü. Burada ifadesi alınan kadının, “kasten yaralama” suçundan emniyette kaydı olduğu ortaya çıktı. 

SERBEST BIRAKILDI

İfadesinde alkol aldığını ve eve taksiyle geldiğini söyleyen Selin Su C. önce üst kattaki evine çıktığını ancak halasının evinde cep telefonunu unuttuğu için çilingir çağırarak eve girdiğini söylediği öğrenildi. Emniyette “evden hırsızlık”, “konut dokunulmazlığı ihlali” ve “mala zarar verme” suçlarından adli işlem yapılan Selin Su C., savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. 
 

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