İstanbul’da akılalmaz olmaz olay! 2 katlı binaya defalarca silahla ateş açıldı

Düzenleme: Kaynak: İHA

İstanbul Ataşehir’de kimliği belirsiz kişi veya kişiler iki katlı bir binayı kurşun yağmuruna tuttular. Olayda şans eseri can kaybı ve yaralanan olmadı.

Ataşehir'de iki katlı bir binaya kimliği belirsiz kişiler tarafından ateş açıldı. Olayda yaralanan olmazken, bina sakini evine isabet eden kurşun izlerini cep telefonu kamerasına çekerek duruma tepki gösterdi.

Olay, dün akşam saatlerinde Yeni Çamlıca Mahallesi Yılmaz Sokak'ta meydana geldi. Sokakta bulunan iki katlı binaya kimliği belirsiz kişiler tarafından defalarca silahla ateş açıldı.

"Kurtulmam için benim veya çocuklarımın ölmesi mi lazım?"

Olayda şans eseri can kaybı ve yaralanma yaşanmazken binada ikamet eden bir kadın cep telefonu kamerasıyla binaya isabet eden kurşun izlerini çekerek duruma tepki gösterdi. Kadın, "Benim veya çocuklarımın ölmesi mi lazım? Ben bu insanları kaç defa şikayet ettiysem bir türlü yakalanıp içeri girmediler. Bu kaçıncı benim evime ateş etmeleri" şeklinde tepki gösterdi. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

İstanbul’da akılalmaz olmaz olay! 2 katlı binaya defalarca silahla ateş açıldı

İstanbul’da akılalmaz olmaz olay! 2 katlı binaya defalarca silahla ateş açıldı

İstanbul’da akılalmaz olmaz olay! 2 katlı binaya defalarca silahla ateş açıldı

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