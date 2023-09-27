İstanbul’da asayiş denetimi

Fatih, Beyoğlu ve Kadıköy gibi merkezi ilçelerde durdurulan araçlar ve şüpheli kişiler arandı. Denetimlere polis helikopteri de havadan destek verdi.

Taksim Meydanı’nda detaylı arama

Denetimlerin yapıldığı noktalardan biri de Taksim Meydanı’ydı. Burada durdurulan araçlar detaylı bir şekilde arandı. Sürücü ve yolcuların kimlikleri Genel Bilgi Taraması (GBT) ile kontrol edildi. Araçlarda bulunan narkotik madde, silah veya bıçak gibi yasak eşyalar da tespit edilmeye çalışıldı.

Fatih Millet Caddesi’nde belge kontrolü

Denetimlerin bir diğer adresi de Fatih Millet Caddesi’ydi. Burada da araçlar durdurularak arama yapıldı. Sürücülerin ehliyet, ruhsat ve sigorta gibi belgeleri kontrol edildi. Belgesi eksik veya geçersiz olan sürücülere cezai işlem uygulandı.

Narkotik köpeği de katıldı

Denetimlere narkotik dedektör köpeği “Komançi” de katıldı. Köpek, araçlarda ve şüpheli kişilerde uyuşturucu madde olup olmadığını koklayarak tespit etti. Uyuşturucu madde bulunan kişiler gözaltına alındı.

“Huzur İstanbul Uygulaması” kapsamında yapılan denetimlerin il genelinde devam edeceği belirtildi.