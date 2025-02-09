İstanbul’da asker eğlencesi yerini korku dolu sahneye bıraktı

Düzenleme: Kaynak: DHA

İstanbul Sultangazi’de asker eğlencesinde havaya atılan silah, eğlenceyi korku dolu anlara çevirdi. Eğlencenin dozajını kaçıran grup, olay yerine gelen polislerin, geliş güzergahı yolu araç ile kapattılar. Takviye polislerin olay yerine gelmesi üzerine meydan savaş alanına döndü.

Olay dün 19.30 sıralarında Esentepe Mahallesi 2399. Sokak üzerinde meydana geldi. Sokakta düzenlenen asker eğlencesinde havaya ateş açılması üzerine adrese polis ekibi geldi. Asker eğlencesi yapanların, polis ekibine tepki göstermesi üzerine bölgeye takviye ekipler sevk edildi.

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Eğlenceyi düzenleyenlerden biri olan Abdullah K.(21) kendisine ait 34 KDM 988 plakalı minibüs ile takviye ekiplerin yolunu kapatarak, ekipleri engelledi.

Polisin uyarılarına rağmen minibüsü yoldan çekmeyen Abdullah K., ekiplere hakaret etti. Olayın büyümesi üzerine grup, polise saldırdı. Ekipler ile grup arasında çıkan arbede sonrasında minibüs sürücüsü Abdullah K. ile Recep M.(28) ve Duygu M.(28) isimli şüpheliler gözaltına alındı.

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Emniyete götürülen şüpheliler hakkında, "Taşıt yolu üzerinde, geçiş yolları önünde veya üzerinde park etmek" ve "Trafiği düzenleme ve denetimle görevli trafik zabıtası veya özel kıyafetli ve işaret taşıyan diğer yetkili kişilerin uyarı ve işaretlerine uymamak" maddelerinden idari işlem uygulandı.

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