İstanbul’da ayakkabı yüklü tırı çaldılar

Düzenleme: Kaynak: İHA
İstanbul’da ayakkabı yüklü tırı çaldılar

İstanbul'da 2 bin 45 çift spor ayakkabı yüklü tır çalındı. Tır Ataşehir'de boş halde bulunurken, ayakkabıları çaldıkları öne sürülen aralarında firma çalışanı şoförün de bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı.

Geçtiğimiz mayıs ayında meydana gelen olayda, İstanbul'da polise başvuran nakliye firması sahibi M.S. (58), Tuzla Sanayi bölgesinden Arnavutköy'e taşınacak olan 2 bin 45 çift spor ayakkabının, yanında çalışan şoför tarafından çalındığını iddia ederek şikayetçi oldu. M.S. polise bulunduğu şikayette, şoför T.K.'den (38) haber alamadığını ve tırı boş halde Ataşehir'de bir otoparkta bulduklarını söyledi. İhbar üzerine harekete geçen Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kamyon şoförü T.K.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Polis ekipleri, yaptıkları çalışmanın ardından 28 Mayıs'ta düzenledikleri operasyonla T.K. ve ona yardım ettiği belirlenen M.Ç.'yi (32) gözaltına aldı. Emniyette ifadeleri alınan şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda çalışmalarını sürdüren ekipler olayla bağlantısı olduğunu belirlediği U.A.A. (23), U.K. (47), Ö.E. (25), Ş.E. (27) ve E.K.'yi (29) de yakalamasıyla gözaltı sayısı 7'ye yükseldi. Öte yandan, çalınan 2 bin 45 çift ayakkabı ise Kartal'da bir depoda bulundu.

7 ŞÜPHELİDEN 3'Ü TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden daha önceden de suç kayıtları olduğu belirtilen T.K., M.Ç. ve U.A.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul’da ayakkabı yüklü tırı çaldılar

İstanbul’da ayakkabı yüklü tırı çaldılar

Son Haberler
Bill Gates'in milyarları Afrika'ya gidecek
Bill Gates'in milyarları Afrika'ya gidecek
Avrupa'da son durum: Galatasaray önde Fenerbahçe hemen arkasında
Avrupa'da son durum: Galatasaray önde Fenerbahçe hemen arkasında
Kalp krizi sanılan belirtileri uzmanlar anlattı
Kalp krizi sanılan belirtileri uzmanlar anlattı
Dumanlar gökyüzü sardı! Çevrede korku dolu anlar yaşandı
Dumanlar gökyüzü sardı! Çevrede korku dolu anlar yaşandı
Altay'da kabus sürüyor! Puanlar yine silinecek mi?
Altay'da kabus sürüyor! Puanlar yine silinecek mi?