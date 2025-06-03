İstanbul’da ayakkabı yüklü tırı çaldılar

Geçtiğimiz mayıs ayında meydana gelen olayda, İstanbul'da polise başvuran nakliye firması sahibi M.S. (58), Tuzla Sanayi bölgesinden Arnavutköy'e taşınacak olan 2 bin 45 çift spor ayakkabının, yanında çalışan şoför tarafından çalındığını iddia ederek şikayetçi oldu. M.S. polise bulunduğu şikayette, şoför T.K.'den (38) haber alamadığını ve tırı boş halde Ataşehir'de bir otoparkta bulduklarını söyledi. İhbar üzerine harekete geçen Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kamyon şoförü T.K.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Polis ekipleri, yaptıkları çalışmanın ardından 28 Mayıs'ta düzenledikleri operasyonla T.K. ve ona yardım ettiği belirlenen M.Ç.'yi (32) gözaltına aldı. Emniyette ifadeleri alınan şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda çalışmalarını sürdüren ekipler olayla bağlantısı olduğunu belirlediği U.A.A. (23), U.K. (47), Ö.E. (25), Ş.E. (27) ve E.K.'yi (29) de yakalamasıyla gözaltı sayısı 7'ye yükseldi. Öte yandan, çalınan 2 bin 45 çift ayakkabı ise Kartal'da bir depoda bulundu.

7 ŞÜPHELİDEN 3'Ü TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden daha önceden de suç kayıtları olduğu belirtilen T.K., M.Ç. ve U.A.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.