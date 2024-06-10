İstanbul'da bakkala baskın! Silah ticareti...

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, bir istihbarat üzerine önceki gün öğle saatlerinde Fatih ilçesi Ayvansaray semtinde bakkal olarak faaliyet gösteren bir adrese baskın gerçekleştirerek arama yaptı.

Bakkal dükkanının depo kısmında yapılan aramada; 5 tabanca, 1 pompalı tüfek, 9 adet şarjör ve 19 adet de fişek ele geçirilirken, M.G. adlı şahıs gözaltına alındı.

EVİNDE SİLAHLAR BULUNDU

Bakkalın evindeki aramalarda da 3 tabanca, 2 adet şarjör, 10 adet fişek, 1 adet silah yapımında kullanılan namlu ele geçirildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Ateşli silahlarla ilgili yasaya muhalefetten ve resmi belgede sahtecilik suçundan kayıtları olduğu ortaya çıkan M.G.'nin çıkarıldığı mahkemece silah ticareti yapmaktan tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.