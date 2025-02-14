İstanbul'da barajların doluluk oranı belli oldu. Biri gırtlağına kadar doldu

İstanbul’daki barajlar son günlerdeki yağışlarla birlikte önemli bir doluluk artışı yaşadı. İSKİ tarafından açıklanan verilere göre, 14 Şubat 2025 itibarıyla baraj doluluk oranı yüzde 59.82'ye ulaştı.

İstanbul’da geçtiğimiz günlerde başlayan yoğun yağışlar, barajlardaki doluluk oranlarını artırarak dikkatleri üzerine çekti. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 14 Şubat 2025 tarihi itibarıyla barajlardaki son durumu açıkladı.

İstanbul genelinde su seviyelerindeki yükselişle birlikte, barajların doluluk oranı yüzde 60'a yaklaşmış durumda. İSKİ tarafından yayınlanan verilere göre, 14 Şubat 2025 tarihi itibarıyla barajların doluluk oranı yüzde 59.82 olarak kaydedildi.

İstanbul’daki en yüksek doluluk oranı, Elmalı Barajı’nda yüzde 100 ile görüldü. Elmalı Barajı, bölgedeki su ihtiyacının karşılanması açısından önemli bir kaynak.

Diğer barajların durumu ise şu şekilde:

Ömerli Barajı: %67.49

Darlık Barajı: %57.89

Terkos Barajı: %60.93

Alibey Barajı: %48.24

Büyükçekmece Barajı: %56.58

Sazlıdere Barajı: %47.48

Kazandere Barajı: %75.33

Istrancalar Barajı: %45.67

Pabuçdere Barajı: %53.37

Yetkililer yağışların devam etmesi ve özellikle Nisan yağmurlarının beklenen oranda yağmasıyla doluluk oranlarının yüzde 80'i rahat şekilde geçeceğini tahmin ediyor.