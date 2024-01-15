İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde kaç oldu? İSKİ...

Kaynak: İHA
İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde kaç oldu? İSKİ...
İstanbul'a su sağlayan barajlarda doluluk oranı son 1 haftada 5.4 oranında artış göstererek yüzde 58,3'e yükseldi.

Kurak geçen yazın ardından sonbaharın gelmesiyle birlikte başlayan yağışlar, barajlara can suyu olmaya devam ediyor. Özellikle son günlerde yağan yağışlar, doluluk oranlarını ciddi derecede artırdı.

İSKİ’nin son verilerine göre, geçen hafta başı yüzde 52,9 olan barajların doluluk oranı, etkili olan yağışlar sonrası yüzde 58,3’e yükseldi. Doluluk oranları, geçtiğimiz hafta başına göre yüzde 5,4 oranında arttı.

Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 81,72 ile Elmalı Barajı olurken, su miktarı en düşük baraj ise yüzde 26.47 ile Pabuçdere Barajı oldu.

İSKİ verilerine göre İstanbul barajlarında son durum şöyle;

Büyükçekmece: 50.37

Sazlıdere: 40.46

Istarancalar: 47.58

Kazandere: 41.98

Pabuçdere: 26.47

Ömerli: 76.07

Darlık: 72.25

Elmalı: 81.72

Terkos: 48.14

Alibey: 69.26

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