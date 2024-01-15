İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde kaç oldu? İSKİ...

Kurak geçen yazın ardından sonbaharın gelmesiyle birlikte başlayan yağışlar, barajlara can suyu olmaya devam ediyor. Özellikle son günlerde yağan yağışlar, doluluk oranlarını ciddi derecede artırdı.

İSKİ’nin son verilerine göre, geçen hafta başı yüzde 52,9 olan barajların doluluk oranı, etkili olan yağışlar sonrası yüzde 58,3’e yükseldi. Doluluk oranları, geçtiğimiz hafta başına göre yüzde 5,4 oranında arttı.

Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 81,72 ile Elmalı Barajı olurken, su miktarı en düşük baraj ise yüzde 26.47 ile Pabuçdere Barajı oldu.

İSKİ verilerine göre İstanbul barajlarında son durum şöyle;

Büyükçekmece: 50.37

Sazlıdere: 40.46

Istarancalar: 47.58

Kazandere: 41.98

Pabuçdere: 26.47

Ömerli: 76.07

Darlık: 72.25

Elmalı: 81.72

Terkos: 48.14

Alibey: 69.26