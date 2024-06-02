İstanbul'da bayram hazırlıkları başladı: Kurbanlık fiyatları cep yakıyor

Düzenleme: Kaynak: DHA
İstanbul'da bayram hazırlıkları başladı: Kurbanlık fiyatları cep yakıyor

İstanbul'daki kurban pazarları, Kurban Bayramı öncesinde Türkiye'nin dört bir yanından getirilen hayvanlarla hareketlendi. İşte kurbanlık fiyatları...

İstanbul'da Kurban Bayramı için getirilen hayvanlar dün gece yarısı itibariyle şehre giriş yapmaya başladı. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin kontrolünden geçen hayvanlar, kurban pazarlarındaki yerlerini almaya başladı.

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SULTANGAZİ'DE HAREKETLİLİK VAR

Sultangazi Belediyesi Kurban Pazarı'nda da hareketlilik yaşanıyor. Satıcılar son hazırlıklarını tamamlarken, vatandaşlar da kurbanlıklarını seçmeye başladı.

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FİYATLAR 80 BİNDEN BAŞLIYOR

Türkiye Kasaplar Besiciler Et ve Et Ürünleri Federasyonu Bölge Başkan Vekili Veysel Günal, kurbanlık fiyatlarının 80 bin liradan başlayıp 250 bine kadar değiştiğini söyledi. Günal, "Bu sene halkımız rahat olsun, Türkiye'de yeteri kadar kurbanlık var. Kimse kapılmasın, yani yeteri kadar hayvanımız var." dedi. Günal, küçükbaş hayvanların havaların sıcak olması nedeniyle bir hafta sonra pazara geleceğini ifade etti.

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KURBAN SEÇERKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Günal, kurban seçerken dikkat edilmesi gerekenleri de şöyle sıraladı:

  • Hayvanın gözü, rengi ve duruşu
  • Kulak ve boynuzun sağlam olması
  • 2 yaşını doldurmuş olması
  • Etçi ırklardan olması
  • Pasaport ve küpe kontrolü

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Bu yıl kurban pazarlarında en güzel hayvan yarışması da düzenleniyor. Yarışmada birinci olmayı hedefleyen "Kızılelma" isimli dana, 1 ton 650 kilo ağırlığıyla dikkat çekiyor. Fiyatı 650 bin TL olan Kızılelma'nın Türkiye'nin en güzel kurbanı olması bekleniyor.

VATANDAŞLAR FİYATLARDAN MEMNUN DEĞİL

Kurbanlık almak için pazara gelen vatandaşlardan Muhittin Akıncı, fiyatların yüksek olduğundan şikayet etti. Akıncı, "Fiyatlar yüksek. 2 kişi ortak keseceğiz. 150, 150, 180'e kadar çıkıyor. Daha almadım bakıyorum." dedi.

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Yakup İfaret ise pazarlığı tamamlayıp kurbanlık hayvanını satın aldı. İfaret, "Hayvan çok güzel. Arkadaşım senelerdir buradan kurbanlık alıyorum. Sultangazi Belediyesi de burada tüm imkanları sağlıyor. Allah kısmet ederse Kurban Bayramı'nın ikinci günü kesimhaneye gidip orada kesilecek." dedi.

Sultangazi Belediyesi Kurban Pazarı'ndaki faaliyetler hakkında bilgi veren Veteriner Hekim Soner Bozkurtlar, 200 çadır kurduklarını ve bu çadırlardan 160'ının büyükbaş, 40'ının ise küçükbaş hayvanlar için ayrıldığını söyledi. Bozkurtlar, 24 saat boyunca veteriner hizmeti verdiklerini ve haşere mücadelesi yaptıklarını da kaydetti.

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