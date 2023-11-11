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İstanbul'da beklenen şiddetli yağış bazı bölgelerde başladı
İstanbul'da beklenen şiddetli yağış bazı bölgelerde başladı
İstanbul'da beklenen şiddetli yağış kısa süreli de olsa kendini gösterdi
11 Kasım 2023 / 14:33
İstanbul'da beklenen şiddetli yağış kısa süreli de olsa kendini gösterdi
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