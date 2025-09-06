İstanbul’da beklenen yağmur yağdı! Vatandaşlar hazırlıksız yakalandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un dün yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da gece saatlerinde başlayan yağmur etkili oldu. İşe gitmek için evlerinden çıkanlar yağmurdan korunmak için şemsiye kullanırken hazırlıksız yakalananlar ise ıslanmaktan kurtulamadı.

Meteoroloji saat vererek uyardı: Sonbahar en sert gücüyle giriyor… 11 ilde kızılca kıyamet kopacak!

Yetkililer, kent genelinde gün boyu etkili olması ön görülen yağış nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı İstanbulluları olumsuz hava koşullarına karşı hazırlıklı ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.