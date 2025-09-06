İstanbul’da beklenen yağmur yağdı! Vatandaşlar hazırlıksız yakalandı

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA

İstanbul’da gece başlayan sağanak yağmur, sabah işe gitmek isteyen vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Yetkililer, gün boyu sürecek yağışa karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un dün yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da gece saatlerinde başlayan yağmur etkili oldu. İşe gitmek için evlerinden çıkanlar yağmurdan korunmak için şemsiye kullanırken hazırlıksız yakalananlar ise ıslanmaktan kurtulamadı.

Yetkililer, kent genelinde gün boyu etkili olması ön görülen yağış nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı İstanbulluları olumsuz hava koşullarına karşı hazırlıklı ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

