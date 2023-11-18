İstanbul'da belediyeden skuterlara hız sınırı. Beş ilçede uygalanacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkesi beş ilçede scooter hız limitini düşürdü. Bundan sonra o beş ilçede 12,5 kilometre fazla hızla scooter kullanılmayacak

Erkavim Yıldırım KAYNAK: Haber Merkezi
İstanbul'da belediyeden skuterlara hız sınırı. Beş ilçede uygalanacak

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararı ile yaya sirkülasyonunun yoğun olduğu 5 ilçede, 20 km/saat olan e-skuter hız sınırı 12.5 km/saat olarak aşağı çekildi. Uygulama 17 Kasım 2023 tarihi itibariyle hayata geçti.

UKOME toplantısında ‘Kadıköy, Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih’ İlçelerinin yaya yoğunluğu fazla olan hassas bölgelerinde, 20 km/saat olan e-skuter hız sınırının 12.5 km/saat olarak düzenlenmesi teklifi’ getirilmişti.

Söz konusu teklif UKOME tarafından kabul edildi ve gerekli imza süreçleri tamamlandı. Artık Skuter sürücüleri Kadıköy, Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu ve Fatih ilçelerinin yaya yoğunluğu fazla olan bölgelerinde en fazla saatte 12.5 kilometre hız yapabilecek.

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