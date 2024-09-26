İstanbul'da Beyazıt’ta iki yıl önce yaşanan çatışmanın mağaza içinden yeni görüntüleri ortaya çıktı

23 Mayıs 2022'de Kapalıçarşı'nın Çadırcılar Caddesi'nde, husumetli esnaflar arasında başlayan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüşmüştü.

Çapraz ateş arasında kalan ve ağır yaralanan Kamran Dadashzade, ülkesinde birçok dizi ve filmde rol almış olan 53 yaşındaki sanatçı, ne yazık ki hayatını kaybetmişti.

Olayda, polis memuru Gökhan Kaya dahil altı kişi yaralanmıştı.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, sokakta defalarca ateş edildiği ve yaralı polisin çevredekiler ve meslektaşları tarafından olay yerinden uzaklaştırıldığı anlar yer alıyordu.

Soruşturma kapsamında 27 kişinin yakalanıp yargılandığı bu çatışmaya dair yeni görüntüler de gün yüzüne çıktı. Bu görüntülerde, çatışmanın taraflarından bir grubun mağaza içine sığındığı ve dışarıdan açılan ateşe karşılık verdiği görülüyor.

Ancak, kurşunların hedefi olmaktan kurtulamayan grup, bir süre sonra mağazanın kepenklerinin otomatik olarak kapanmasıyla içeride mahsur kalıyor.