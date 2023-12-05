İstanbul'da bir ay yaşamanın maliyeti 47 bin lirayı aştı. Gel de yaşa

Bir zamanlar taşı toprağı altın denilen İstanbul'da artık yaşamak eziyet gibi...Kiralar uçtu, yaşam maliyetleri arttı. İşte bu duruma İstanbul Planlama Ajansı yaptığı yaşam maliyeti araştırmasıyla noktayı koydu.

İstanbul Planlama Ajansı’nın araştırmasına göre İstanbul’da yaşamanın maliyeti geçen yılın aynı ayına göre yüzde 78,48 arttı. İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 47.493 lira olarak hesaplandı.

İstanbul Planlama Ajansı'ndan yapılan açıklamaya göre, İstanbul’da yaşamanın maliyeti bir önceki aya göre yüzde 3.35, bir önceki yılın Aralık ayına göre ise yüzde 72,10 oranında arttı.

Bir önceki yılın Kasım ayına göre ise İstanbul’da yaşam maliyetinin yıllık (son 12 ay) artış oranı yüzde 78,48 olarak gerçekleşti.

Kasım ayında İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti47.493 lira olarak hesaplandı. İstanbul’da ortalama yaşam maliyeti,geçtiğimiz aya göre 1.537 liraarttı.

Hanelerin sık kullandığı bazı ürünlerin bir önceki yılın Kasım ayına göre fiyat artışlarına bakıldığında en çarpıcı fiyat artışlarından birinin yüzde 173,59 artış oranı ile zeytin fiyatlarında yaşandığı görüldü.