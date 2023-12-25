İstanbul'da bir ayda aranan 18 bin 624 kişi gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü 25 Kasım ile 25 Aralık tarihleri arasında il genelinde gerçekleştirdiği operasyonlarda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ancak kaçak durumda olan 6 bin 120 kişiyi gözaltına aldı.

TOPLAMDA 18 BİN 624 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan Çalışmalarda ayrıca, haklarında gıyabi tutuklama kararı bulunan 12 bin 504 kişi de gözaltına alındı. Yapılan operasyonlarda toplamda 18 bin 624 kişi yakalanarak adli kurumlara teslim edildi.

27 YIL HAPİS CEZASI OLAN İMDAT G.'DE YAKALANDI

Bu operasyonlar sırasında, 29 Kasım 2010 günü Bahçelievler'de Orhan D.'yi öldürmek suçundan hakkında 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İmdat G. de tutuklanarak cezaevine gönderildi.